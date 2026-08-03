Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Cristina Ferreira mostra as primeiras imagens do novo destino de férias. E é um verdadeiro paraíso

Cristina Ferreira voltou a encantar os fãs com uma nova publicação na sua página de Instagram, onde reúne vários momentos das férias que está a viver em Menorca, ao lado de João Monteiro.

Nas imagens, a apresentadora da TVI mostra algumas das paisagens da ilha, mergulhos no mar de águas cristalinas, ruas repletas de arte e outros instantes que têm marcado estes dias de descanso, antes do regresso aos compromissos profissionais.

A acompanhar a publicação, Cristina Ferreira deixou uma reflexão sobre esta pausa na rotina e revelou estar a aproveitar a semana para recuperar energias antes de enfrentar novos desafios: «Esta é a semana de liberdade. Mergulhos, água a 31 graus, azul, do céu e do mar. A arte nas ruas. E fazer um reset que o que aí vem é muito desafiante. Que rima com entusiasmante. Vou dizendo coisas. 😉 A última é a mais especial. ✨», escreveu.

A frase final da legenda levou muitos seguidores a interpretar as últimas imagens do carrossel, onde surge ao lado de João Monteiro, como uma nova declaração de amor ao namorado. O casal, que tem vivido a relação de forma cada vez mais assumida, continua a partilhar vários momentos de cumplicidade, encantando os fãs com as demonstrações de carinho que vão surgindo nas redes sociais.