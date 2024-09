Em dia de aniversário, João Monteiro partilha nova fotografia e uma declaração de amor a Cristina Ferreira

João Monteiro surpreendeu os seus seguidores ao publicar uma nova fotografia no Instagram, ao lado da sua namorada, Cristina Ferreira, apresentadora do «Dois às 10» e diretora de entertenimento e ficção da TVI.

Na imagem, os dois aparecem juntos e sorridentes, num momento carinhoso. A fotografia é acompanhada de uma declaração de amor em inglês, onde João expressa seus sentimentos por Cristina, ao celebrar o seu aniversário: «You are lovelier this morning than you have ever been» (Tradução: «Estás mais adorável esta manhã do que nunca»).

Cristina Ferreira celebra o seu 47º aniversário. Publicou uma fotografia sua no Instagram para celebrar este dia especial.

«47», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação. A caixa de comentários encheu de mensagens de amigos, colegas, fãs e até mesmo de ex-concorrentes de reality shows.