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Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer - TVI

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

  • Secret Story
  • Ontem às 14:52

A apresentadora fez uma revelação que apanhou todos de surpresa, incluindo João.

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Cristina Ferreira voltou a agitar o universo do Secret Story 10 com uma revelação feita em direto no programa 'Dois às 10', desta segunda-feira. A apresentadora trouxe novos contornos à relação entre Diogo, Eva e Ariana e deixou João - convidado do programa por ter sido expulso do reality-show - sem saber o que dizer. 

«Temos coisas para ver hoje… Acho que o Diogo já disse à Ariana que precisa de estar mais próximo da Eva porque ela perdeu o apoio», revelou Cristina Ferreira, surpreendendo todos em estúdio e prometendo novas imagens esclarecedoras.

A informação apanhou João, o mais recente expulso do reality show, completamente desprevenido. O ex-concorrente, que era bastante próximo de Eva e Ariana na casa, mostrou-se contido e optou por não reagir diretamente à revelação, mantendo uma postura tranquila.

Perante as imagens exibidas em direto, João limitou-se a comentar o que via, evitando entrar em polémicas ou tirar conclusões precipitadas sobre o comportamento de Diogo.

A revelação de Cristina Ferreira promete agora lançar mais discussão dentro e fora da casa, numa altura em que as relações entre os concorrentes continuam a dar que falar e a dividir opiniões entre os fãs do programa.

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