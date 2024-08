«Estás a dizer que não gostaste do jogo do meu cunhado?»: Cristina Ferreira reage a crítica de Luísa Castel-Branco!

No programa «Dois Às 10» desta segunda-feira, depois de mais um domingo de gala intensa, apresentada por Manuel Luís Goucha, chegou a vez de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentarem tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas.

Luísa Castel-Branco confessou, a dada altura, que não gostou do jogo de Miguel Vicente e de Francisco Monteiro.

«Contrariamente áquilo que eu oiço às vezes, que uma coisa é o jogador, outra coisa é a pessoa. Se há algo que demonstra isso para mim… Não gostei do jogo principalmente do Miguel Vicente e também não fui muito fã do jogo do Zaza», disse.

Cristina Ferreira, 'indignada', ripostou: «Não sei como é que estás a dizer isso, estás a dizer que não gostaste do jogo do meu cunhado à frente da patroa. Olha que problema grave que é», em tom de ironia.

«Lá vou eu ter problemas. Não tinha pensado nisso filha», disse, a rir, Luísa Castel-Branco.