Emocionada, Cristina Ferreira elogia pai de Marie: «A única coisa que um pai deve dar a uma filha...»

Esta quinta-feira, 29 de agosto, no «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira receberam os familiares dos nomeados do Dilema esta semana.

José Martinho, pai de Marie, comentou a participação da filha no reality show e apontou aquilo que menos gosta na sua postura no jogo. O familiar da concorrente garante que a intenção dela nunca é «magoar alguém». «Quem dera que fossem todos como ela…», disse o pai da concorrente.

José reagiu aos momentos em que a chamam de «mal-educada»: «Fico de consciência tranquila porque sou a única pessoa que conhece um pouco dela… Ela não magoa ninguém».

O nosso convidado assume que não foi fácil ser pai de Marie:

«Esta filha especial calhou-me a mim…»

Ao ouvir as palavras do convidado, Cristina Ferreira emocionou-se e teceu elogios à sua postura enquanto pai: «Disse aí uma coisa que me emocionou muito quando disse: ‘calhou-me a mim esta menina especial…», começou por dizer.

«Eu tenho um profundo respeito por si, acho que já lhe tinha dito isso. Enquanto pai tem sido extraordinário a fazer a gestão de uma filha que não é fácil. A única coisa que o José lhe deu foi amor, que é a única coisa que um pai deve dar a uma filha», acrescentou Cristina Ferreira, emocionada.

Veja o momento: