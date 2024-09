Cristina Ferreira distingue jogo de David Diamond e Miguel Vicente: «Acho o Miguel um santo…»

«Não prestas (…) Incoerente» David Diamond e Daniela Santos trocam fortes acusações no Dilema!

Esta segunda-feira, 2 de setembro, no «Dois às 10», os comentadores analisaram a semifinal do Dilema.

O jogo de David Diamond foi um dos temas da conversa e acabou por ser comparado ao jogo de Miguel Vicente, no Big Brother 2022.

«Quando o David se sentar à frente do Ricardo (Martins Pereira), ele vai-lhe dizer que é uma imitação barata do Miguel Vicente?», questionou Cláudio Ramos.

«Se ele disser isto, subscrevo, porque é», acrescentou o apresentador.

Ao escutar a opinião dos comentadores, Cristina Ferreira partilhou: «Posso dizer uma coisa? Acho o Miguel um santo (…) De todos, vou-vos dizer mesmo, acho o Miguel já um doce de pessoa», começou por dizer.

«Eu sempre achei», brincou Cinha Jardim.

«O Miguel era desesperante naquilo de bater os tachos, no ‘bora bora’, no andar ali. Nunca lhe vi maldade fina para com os outros», esclareceu Cristina Ferreira.

«Mas o David também não tem essa maldade», considerou Cinha Jardim.

«Eu vou dizer isto, sinto isso e não conheço o senhor [David Diamond]. Eu sinto isso e não conheço o senhor, sinto maldade», respondeu Cristina Ferreira.

Gonçalo Quinaz defendeu David Diamond, recordando que Miguel Vicente «nunca foi adjetivado» da forma como o concorrente do Dilema está a ser. «Este homem já foi quase crucificado», considerou o comentador.

