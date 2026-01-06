Ao Minuto

Ontem às 21:40
Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

Ontem às 19:57
O que aconteceu a Maycon antes de desaparecer? Amigos falam em «discussão» após sair de um bar

Ontem às 19:41
«Meio ano mais feliz da minha vida»: Fanny Rodrigues comemora data especial com o namorado

Ontem às 18:48
O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Ontem às 18:10
Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Ontem às 17:01
Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

Ontem às 16:48
Renata Reis reage às afirmações dos amigos de Maycon e lança acusações polémicas: «Massacrarem a pessoa que estava com ele...»

Ontem às 16:47
A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Ontem às 16:29
Perdeu o marido para o cancro e enfrentou um: A história da mãe desta ex-concorrente que ninguém sabia

Ontem às 15:26
Há uma possibilidade inquietante no caso de Maycon Douglas: «Pode estar o corpo dentro da bagageira»

Ontem às 14:54
Da mensagem suspeita à mulher mistério com quem foi visto pela última vez. Desaparecimento de Maycon toma novos contornos

Ontem às 14:22
Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

Ontem às 12:49
Miguel Vicente faz partilha emotiva sobre o filho e as imagens são marcantes

Ontem às 12:38
09:40

Ontem às 12:37
09:40

Ontem às 12:34
09:40

Ontem às 12:34
09:40

Ontem às 12:33
09:40

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...» - TVI

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Ao ver Pedro, o vencedor do Secret Story, muito frágil, Cristina Ferreira toma atitude que o deixou emocionado.

Pedro voltou aos estúdios do Dois às 10 para acompanhar a mulher, Marisa, que foi a finalista do Secret Story 9 entrevistada por Cristina Ferreira esta terça-feira, 5 de janeiro. O vencedor estava nos bastidores, mas a apresentadora quis que se juntasse à conversa. O seu nervosismo não passou despercebido.

«Hoje estou muito ansioso…», começou por confidenciar Pedro, com a voz trémula. «Também ainda estou muito cansado, ainda estou a recuperar das emoções, de tudo, não consigo falar», acrescentou.

Cristina Ferreira mostrou-se preocupada com o vencedor do reality show da TVI. «Tens medo de não saber lidar com isto tudo, Pedro?», questionou a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

 «Receio, sim, mas acho que vou saber lidar, acho que tenho a pessoa ideal ao meu lado para passar isso tudo», respondeu o jovem da Covilhã. 

Foi então que Cristina Ferreira ofereceu a sua ajuda, não só ao vencedor, como a Marisa. 

«Eu quero muito que vocês sejam felizes (…). Qualquer ajuda que precises, porque isto é muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar, ainda para mais quando se é o vencedor, sabes que estamos cá. Está a TVI, está a Endemol, para tudo. E é muito honesto da tua parte dizer que há aí algum receio do que possa ser a seguir e esta adaptação à fama, que existe de repente. Portanto, estamos cá para os dois», findou.

Pode ver aqui o momento:

 

Ontem às 18:48
