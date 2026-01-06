O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

A vitória foi só o começo: Pedro volta a destronar colegas. Mas o pódio é outro

Marisa revela toda a verdade sobre a reação polémica que teve na discussão com Pedro

A revelação surpreendente de Marisa sobre Liliana e Pedro: «Eu nunca disse porque é que tive ciúmes»

Pedro voltou aos estúdios do Dois às 10 para acompanhar a mulher, Marisa, que foi a finalista do Secret Story 9 entrevistada por Cristina Ferreira esta terça-feira, 5 de janeiro. O vencedor estava nos bastidores, mas a apresentadora quis que se juntasse à conversa. O seu nervosismo não passou despercebido.

«Hoje estou muito ansioso…», começou por confidenciar Pedro, com a voz trémula. «Também ainda estou muito cansado, ainda estou a recuperar das emoções, de tudo, não consigo falar», acrescentou.

Cristina Ferreira mostrou-se preocupada com o vencedor do reality show da TVI. «Tens medo de não saber lidar com isto tudo, Pedro?», questionou a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

«Receio, sim, mas acho que vou saber lidar, acho que tenho a pessoa ideal ao meu lado para passar isso tudo», respondeu o jovem da Covilhã.

Foi então que Cristina Ferreira ofereceu a sua ajuda, não só ao vencedor, como a Marisa.

«Eu quero muito que vocês sejam felizes (…). Qualquer ajuda que precises, porque isto é muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar, ainda para mais quando se é o vencedor, sabes que estamos cá. Está a TVI, está a Endemol, para tudo. E é muito honesto da tua parte dizer que há aí algum receio do que possa ser a seguir e esta adaptação à fama, que existe de repente. Portanto, estamos cá para os dois», findou.