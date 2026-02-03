Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira comenta relação de Catarina Miranda e Afonso Leitão. E tem algo inesperado a dizer

Cristina Ferreira regressou esta terça-feira, 3 de fevereiro, a um lugar muito especial. A apresentadora da TVI decidiu adotar hábitos de vida saudável já há algum tempo e nunca escondeu a paixão que tem por Pilates. Depois de um mês sem ir às suas aulas habituais, a comunicadora regressou em força e mostrou tudo.

«Voltei. Mais de um mês depois. Fazer exercício já é inegociável. Leio cada vez mais sobre longevidade e como a atividade física ajuda a evitar a fragilidade que é inevitável com a idade», começou por escrever, na legenda de uma publicação em que se mostra a fazer pilates e exibe a silhueta de sonho de que é dona.

E acrescentou: «Não há uma melhor altura para começar. É hoje. E não é só uma questão estética, que também é importante, é mesmo uma questão de vida. Por aí como é que estamos ? 😉»