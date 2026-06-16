O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

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Cristina Ferreira tem vindo a destacar-se não só pela sua carreira televisiva, mas também pelo estilo de vida disciplinado e focado no bem-estar.

A apresentadora mantém uma rotina de treino regular, onde o exercício físico faz parte essencial do seu dia a dia. Entre as modalidades que pratica, o pilates é uma das suas escolhas frequentes, ajudando-a a trabalhar a postura, a força muscular e a flexibilidade.

Para além da atividade física, Cristina Ferreira aposta numa alimentação equilibrada e saudável. A apresentadora opta frequentemente por levar marmitas consigo, garantindo assim controlo sobre o que come ao longo do dia, mesmo com uma agenda profissional exigente.

Esta organização alimentar permite-lhe manter hábitos consistentes, evitando excessos e privilegiando refeições mais nutritivas e adaptadas ao seu estilo de vida. Combinando treino, disciplina e uma alimentação cuidada, Cristina Ferreira reforça a imagem de uma rotina equilibrada, onde o foco na saúde física e mental é uma prioridade constante.