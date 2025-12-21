Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

O dia começou cedo para Cristina Ferreira e vai acabar tarde, apenas após mais uma gala do Secret Story. Através das redes sociais, a apresentadora da TVI mostrou tudo o que fez este domingo, dia 21 de dezembro. E é surpreendente.

A apresentadora relata que foi à pastelaria de manhã e até mostra o que comeu. Depois, caminhou à beira-mar entre os pingos da chuva. Foi às compras comprar frutas e vegetais. Depois, foi à sua loja a organizar a semana. Além disso, mostrou o que comeu num almoço de família e o treino que fez durante 40 minutos. Mais ao final da tarde, Cristina maquilhou-se e arranjou o cabelo, para estar pronta para apresentar mais uma gala.

«Começou tudo às 8h00 da manhã. Há-de acabar por volta das 1h30», desvendou.

Percorra a galeria e veja as imagens do dia de Cristina Ferreira ao pormenor.

Cristina Ferreira inspira-se em Marilyn Monroe. Os detalhes do look digno de estrela de cinema

É um look digno de uma das estrelas mais populares de Hollywood. Cristina Ferreira inspirou-se em Marilyn Monroe e deixou todos de queixo caído na gala deste domingo do Secret Story. Além do penteado feito à imagem da diva do século XX, Cristina Ferreira elegeu um batom vermelho e um vestido de veludo de cor borgonha. As joias são swarovski.

Este look está a render à apresentadora da TVI centenas de elogios. «O melhor look 😍😍😍😍», «Que brilho 😍», «Esse vestido 🔥 AMOO», «A mulher mais poderosa do país! Tão empoderada», «Está MARAVILHOSA!Tudo,tudo fantástico!Horas a preparar a gala e o look!Valeu a pena!Parabéns a todos!😍❤️», são apenas alguns dos comentários que se leem no Instagram de Cristina.