Ao Minuto

Hoje às 00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
09:43

Hoje às 00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
06:45

Hoje às 00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
02:40

Hoje às 00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Hoje às 00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
12:27

Hoje às 00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
12:27

Hoje às 00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Hoje às 00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Hoje às 00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
06:54

Hoje às 00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
03:41

Hoje às 00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
01:40

Ontem às 23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
01:54

Ontem às 23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
02:01

Ontem às 23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
00:41

Ontem às 23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
01:53

Ontem às 23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»
07:10

Ontem às 23:33
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação
02:12

Ontem às 23:30
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada
02:21

Acompanhe ao minuto
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story - TVI

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

  • Secret Story
  • Ontem às 22:47

Cristina Ferreira revela em detalhe o que fez este domingo, desde que acordou até ao momento em que está a apresentar a gala do Secret Story

O dia começou cedo para Cristina Ferreira e vai acabar tarde, apenas após mais uma gala do Secret Story. Através das redes sociais, a apresentadora da TVI mostrou tudo o que fez este domingo, dia 21 de dezembro. E é surpreendente.

A apresentadora relata que foi à pastelaria de manhã e até mostra o que comeu. Depois, caminhou à beira-mar entre os pingos da chuva. Foi às compras comprar frutas e vegetais. Depois, foi à sua loja a organizar a semana. Além disso, mostrou o que comeu num almoço de família e o treino que fez durante 40 minutos. Mais ao final da tarde, Cristina maquilhou-se e arranjou o cabelo, para estar pronta para apresentar mais uma gala.

«Começou tudo às 8h00 da manhã. Há-de acabar por volta das 1h30», desvendou.

Percorra a galeria e veja as imagens do dia de Cristina Ferreira ao pormenor.

Cristina Ferreira inspira-se em Marilyn Monroe. Os detalhes do look digno de estrela de cinema

É um look digno de uma das estrelas mais populares de Hollywood. Cristina Ferreira inspirou-se em Marilyn Monroe e deixou todos de queixo caído na gala deste domingo do Secret Story. Além do penteado feito à imagem da diva do século XX, Cristina Ferreira elegeu um batom vermelho e um vestido de veludo de cor borgonha. As joias são swarovski.

Este look está a render à apresentadora da TVI centenas de elogios. «O melhor look 😍😍😍😍», «Que brilho 😍»,  «Esse vestido 🔥 AMOO», «A mulher mais poderosa do país! Tão empoderada», «Está MARAVILHOSA!Tudo,tudo fantástico!Horas a preparar a gala e o look!Valeu a pena!Parabéns a todos!😍❤️», são apenas alguns dos comentários que se leem no Instagram de Cristina.

 

Continue a ler

