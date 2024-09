Excusivo! Cristina Ferreira sobre a estreia do Secret Story: «Já estou com aquelas borboletas...»

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorreu a Parada de Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. Durante o final da tarde, foram reveladas várias novidades na grelha da TVI para os próximos meses.

No entretenimento, destaca-se o tão aguardado regresso do «Secret Story – Casa dos Segredos», que estreia já no próximo dia 15 de setembro. Cristina Ferreira será a anfitriã das galas de domingo e contará com a companhia de Bruna Gomes e Flávio Furtado. A dupla de comentadores está de volta e promete não deixar nada por dizer.

Em exclusivo ao Digital da TVI, Cristina Ferreira fez um balanço das novidades para os próximos meses na TVI: «Esse é que é o maior segredo… Não estão à espera daquilo que vamos revelar! Na ficção, no entretenimento, na informação… temos programas inovadores», começou por revelar a Cristina Ferreira.

«Guardámos estes segredos tão bem como aqueles que eu vou revelar já no próximo domingo…», adiantou a apresentadora.

Cristina Ferreira mostrou-se «muito entusiasmada» por regressar à apresentação das galas de domingo na TVI. O Secret Story – Casa dos Segredos estreia já no dia 15 de setembro e promete muitas surpresas!

«Já estou com aquelas borboletas da ansiedade… Vão estar dentro daquela casa pessoas que eu vou guiar e a quem vou dar a mão ao longo de mais de 3 meses», confessou Cristina Ferreira.

«Também eu me tenho de controlar porque não posso revelar segredo nenhum», acrescentou.

«Isto é duro, mas tenho a Voz comigo», rematou a apresentadora.

Veja aqui: