Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Há 3h e 45min
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ontem às 17:49
Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Cristina Ferreira regressa a local muito especial: «Mais de um mês depois...»

Ontem às 16:51
Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

Ontem às 16:47
Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Uma verdadeira bomba! Esta é a mulher que roubou o coração de um dos homens mais cobiçados do Secret Story

Ontem às 16:19
Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Foi um dos vencedores mais épicos da história dos realities e agora está com alunos de todo o País

Ontem às 15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ontem às 15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Ontem às 14:55
Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Joana Diniz toma decisão inesperada: «Despeço-me com leveza. Foi uma fase bonita, com verdade. É tempo de avançar»

Ontem às 13:58
Liliana e Fábio partilham momento íntimo em casa nova: «Nunca vou esquecer»

Liliana e Fábio partilham momento íntimo em casa nova: «Nunca vou esquecer»

Ontem às 12:55
Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Depois da casa nova, Liliana e Fábio já vivem primeiro contratempo a dois

Ontem às 12:46
Este galã do Big Brother roubou corações. Agora surge irreconhecível

Este galã do Big Brother roubou corações. Agora surge irreconhecível

Ontem às 12:40
Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Ontem às 12:29
Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Entrou no Secret Story com uma filha e ficou em terceiro lugar. Hoje já tem duas e está bem diferente

Ontem às 10:11
Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

Já não se escondem! Cúmplices, Bárbara Parada e o novo amor fazem vida em conjunto e mostram tudo

2 fev, 18:19
Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

2 fev, 17:30
É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

É dos nomes mais falados do momento e já não se esconde: Conheça o homem que terá conquistado Bárbara Parada

2 fev, 17:23
«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

«Um príncipe» loiro de olhos azuis: As imagens do alegado novo amor de Bárbara Parada

2 fev, 16:31
Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Foi isto que apaixonou Afonso Leitão. O lado quase desconhecido de Catarina Miranda

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - TVI

Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Saiba quando abrem as portas da casa Secret Story, que está prestes a receber novos concorrentes e novos segredos.

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 já tem data de estreia marcada. É já no próximo dia 22 de fevereiro que a casa mais vigiada do País volta a abrir portas a novos concorrentes, e a novos segredos que prometem ser os mais surpreendentes de sempre.

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story 10

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 estreia já dia 22 deste mês e há grandes novidades. A casa do reality show da TVI, que volta a ser apresentado por Cristina Ferreira, sofreu grandes alterações e traz surpresas inéditas.

«Dez edições de 'Secret Story' são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta décima edição - numa casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação», começa por revelar a TVI.

«Depois das obras, a casa renasceu, nova, surpreendente e irreconhecível.Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta», pode ler-se ainda

Mas as novidades não ficam por aqui: «Esta não é apenas uma casa temática. Esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si - competem com a própria casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.»

03:09

Momento épico na nova fase da Ordem Unida: recrutas dão a voz e ninguém aguenta as gargalhadas

1ª Companhia
Ontem às 17:52
01:35

A prova da granada deu que falar. Soraia Sousa viu a sua dúvida ser esclarecida pelo Comandante

1ª Companhia
Ontem às 17:38
03:00

Digno de meme. Soraia Sousa confunde nome de localidade com hierarquia militar

1ª Companhia
Ontem às 16:39
02:47

Implacável. Soraia Sousa mostra-se intrigada pós prova e vai exigir explicações aos Instrutores

1ª Companhia
Ontem às 16:20
04:31

Pazes feitas? Noélia e Andrea Soares confrontam-se após Especial tenso

1ª Companhia
2 fev, 23:14
04:20

Esforço árduo. Este foi o treino mais duro de sempre na 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 09:37