Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 já tem data de estreia marcada. É já no próximo dia 22 de fevereiro que a casa mais vigiada do País volta a abrir portas a novos concorrentes, e a novos segredos que prometem ser os mais surpreendentes de sempre.

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story 10

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 estreia já dia 22 deste mês e há grandes novidades. A casa do reality show da TVI, que volta a ser apresentado por Cristina Ferreira, sofreu grandes alterações e traz surpresas inéditas.

«Dez edições de 'Secret Story' são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta décima edição - numa casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação», começa por revelar a TVI.

«Depois das obras, a casa renasceu, nova, surpreendente e irreconhecível.Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta», pode ler-se ainda

Mas as novidades não ficam por aqui: «Esta não é apenas uma casa temática. Esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si - competem com a própria casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.»