Uma nomeação direta e novas imagens do 'triângulo amoroso': prepare-se para uma gala bombástica

Treinou a reação? Cristina Ferreira revela «teatrinho» de Ariana antes de saber o segredo de Eva: «Imaginaram»

«O poder do amor». Em Paris, Cristina Ferreira e João Monteiro vivem dias de sonho na cidade do romance

Hoje é noite de Gala do Secret Story 10 e vem aí mais uma emissão repleta de surpresas e emoções fortes. Uma sanção, uma revelação de segredo, várias perguntas por responder e ainda as últimas novidades sobre o 'triângulo amoroso' do momento: contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala de hoje!

Esta noite, há perguntas ainda por responder e verdades por descobrir. Será que o ambiente vai ficar pesado dentro da casa mais vigiada do país? Não pode perder a gala!

Eva, Diogo e Ariana: uma história que abalou a casa e continua a gerar opiniões. Esta noite, os concorrentes vão assistir a imagens dos últimos acontecimentos. Não pode perder todas as reações.

Hoje, no início da Gala do Secret Story 10, a Voz vai atribuir uma nomeação direta devido ao incumprimento das regras. Descubra quem é que vai ser o castigado.