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Uma nomeação direta e novas imagens do 'triângulo amoroso': prepare-se para uma gala bombástica - TVI

Uma nomeação direta e novas imagens do 'triângulo amoroso': prepare-se para uma gala bombástica

  • Secret Story
  • Há 1h e 52min

Fique a saber tudo o que pode esperar da gala de hoje do Secret Story 10!

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Hoje é noite de Gala do Secret Story 10 e vem aí mais uma emissão repleta de surpresas e emoções fortes. Uma sanção, uma revelação de segredo, várias perguntas por responder e ainda as últimas novidades sobre o 'triângulo amoroso' do momento: contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala de hoje!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Esta noite, há perguntas ainda por responder e verdades por descobrir. Será que o ambiente vai ficar pesado dentro da casa mais vigiada do país? Não pode perder a gala!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Eva, Diogo e Ariana: uma história que abalou a casa e continua a gerar opiniões. Esta noite, os concorrentes vão assistir a imagens dos últimos acontecimentos. Não pode perder todas as reações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Hoje, no início da Gala do Secret Story 10, a Voz vai atribuir uma nomeação direta devido ao incumprimento das regras. Descubra quem é que vai ser o castigado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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