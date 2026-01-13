No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

Cristina Ferreira e João Monteiro começaram o ano de 2026 de férias num destino super aventureiro. O casal escolheu o Quénia, em África, para desfrutarem de uns dias dois e agora viveram uma das experiências mais românticas de todas.
Depois de terem feito um safari pela savana africana, Cristina e João fizeram um passeio de balão de ar quente naquela paisagem de cortar a respiração. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou imagens daquela experiência, e são de fazer inveja a qualquer um.
A declaração de amor mais inesperada de Cristina Ferreira a João Monteiro: «Amo»
Cristina Ferreira está de viagem a África ao lado do namorado, João Monteiro, e numa das partilhas que fez sobre a viagem, deixou também uma declaração de amor inesperada ao companheiro.
Na partilha feita na sua página de Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI deixou várias fotografias da viagem e legendou cada uma delas.
Na 16ª imagem, vê-se um jipe a ser conduzido por um dos locais e no espelho retrovisor surge João Monteiro. Cristina Ferreira escreveu na legenda: « Amo o espelho», numa declaração inesperada ao namorado.
