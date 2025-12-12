Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Ao Minuto

Há 20 min
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Há 27 min
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Há 30 min
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Há 1h e 45min
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Há 1h e 53min
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Há 2h e 25min
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Há 2h e 31min
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Há 2h e 38min
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

Há 2h e 51min
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Há 3h e 2min
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Há 3h e 10min
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Há 3h e 20min
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Há 3h e 25min
Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um
02:47

Há 3h e 29min
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»
01:21

Há 3h e 36min
Inês ‘no limite’ com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»
02:06

Há 3h e 43min
Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa
03:16

Há 3h e 47min
Assalto à despensa! Leandro foi o ‘ladrão’ da semana
03:09

Há 3h e 48min
Cristina Ferreira fora de Portugal: Estas são as imagens da viagem em família que não vai querer perder

  • Secret Story
  • Hoje às 13:03

Cristina Ferreira volta a cumprir a tradição de Natal que segue religiosamente todos os anos.

Tradição é tradição! Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para partir na habitual viagem de Natal que faz todos os anos com o filho, Tiago, com a mãe e com a ex-sogra (ou seja, com as duas avós do jovem). 

Esta sexta-feira, a apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia do interior de um avião. «E começa agora a viagem das avós 2025», escreveu, na legenda daquela publicação, sem revelar o destino escolhido para esta escapadinha, que deverá terminar no domingo, uma vez que Cristina Ferreira tem a gala do Secret Story 9 para apresentar naquela noite.

Pode ver aqui a partilha em questão:

