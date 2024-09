Grávida? Saiba como está a relação de Margarida Castro e Panelo após o Big Brother!

Saiba tudo sobre a participante do Big Brother que ‘roubou’ o coração de André Lopes!

Esta quinta-feira, 5 de setembro, os ex-concorrentes do Big Brother, Panelo, Margarida Castro, Gabriel Sousa e André Silva, estiveram à conversa com Cláudio Ramos no programa «Dois às 10», onde falaram sobre David Maurício.

O grupo mostrou-se implacável com David Maurício por este ter feito alguns comentários a respeito dos ex-colegas do Big Brother.

Durante a conversa, Cláudio Ramos questionou Margarida Castro e Panelo sobre uma eventual gravidez.

«Está grávida?», questionou o apresentador.

«Só treino!», respondeu Panelo em tom de brincadeira.

Já Margarida Castro respondeu prontamente: «Não!»

Margarida Castro e Panelo mostram-se cada vez mais cúmplices e revelaram que já vivem juntos!

