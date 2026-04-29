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Nada ficou por dizer. Este é o "lado" de Daniela Santo sobre as viagens com Leomarte - TVI

Nada ficou por dizer. Este é o "lado" de Daniela Santo sobre as viagens com Leomarte

  • Secret Story
  • Hoje às 10:05

Num esclarecimento dirigido aos seguidores, a equipa responsável pelas redes sociais de Daniela Santo veio explicar a origem das publicações que geraram controvérsia e responder diretamente às críticas feitas por Leomarte.

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Os administradores das redes da concorrente Daniela Santo do Secret Story - Desafio Final divulgaram, esta terça-feira, 28 de abril, um “comunicado importante” na sequência das acusações de que Daniela Santo estaria a insinuar ter pago despesas que, alegadamente, teriam sido suportadas por outras pessoas.

A mensagem foi direcionada aos fãs, apelidados de “Santinhos”, e incluiu uma lista de viagens realizadas pela influenciadora digital.

«Boa tarde, Santinhos. Para que não restem dúvidas, partilhamos estas fotografias de várias viagens:— Brasil, março de 2025— Moçambique, maio de 2025— Marrocos, junho de 2025— Egito, fevereiro de 2025», pode ler-se no início do comunicado.

No seguimento, os responsáveis esclareceram o propósito das publicações: «Ao longo destas experiências, foram várias as ocasiões em que foram tiradas fotografias com os valores das refeições. O objetivo é simples, guardar memórias, partilhar vivências e, de forma leve e transparente, dar a conhecer o custo de vida em diferentes países e realidades».

A nota reforça ainda que nunca houve intenção de induzir o público em erro: «Nunca, em momento algum, houve a intenção de transmitir que estas experiências eram patrocinadas ou pagas por terceiros. Sabemos que hoje em dia nem todos têm a possibilidade de viajar, e ao partilhar este tipo de conteúdo, a ideia é também permitir que, de alguma forma, se possam viver estas experiências através de um ecrã e conhecer o custo de vida de outros países».

As imagens divulgadas mostram várias publicações de Daniela Santo nas quais surgem indicados os preços das refeições, bebidas e outros consumos em diferentes destinos.

Veja a publicação.

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