Daniela Santos recorda desistência de Bernardo Sousa do 'Dança com as Estrelas': «Alimentava-me das dores dele»

Daniela Santos, terceira classificada do 'Dilema', marcou presença hoje no programa 'Goucha', para falar sobre o seu percurso de vida e a passagem pelos programas da TVI.

Sobre a infância e a perda do pai...

No início da conversa, a bailarina do 'Dança com as Estrelas', em conversa com o apresentador Manuel Luís Goucha, começou por relembrar a infância : «Foi uma infância feliz até aos 8 anos».

«Tive sempre necessidade que me amassem (...) Nunca contei a minha história para conseguir nada a nível profissional, apesar de saber que isso funciona e que as pessoas se emocionam».

Aos 8 anos, o pai de Daniela Santos foi preso e a bailarina revelou o motivo: «Ele trabalhava numa cadeira e tinha muitos vícios (...) Quando se envolve numa rede é difícil sair-se de lá (...) Deixei de ter uma infância para fazer visitas ao meu pai na cadeia (...) Recebia cartas dele a dizer: 'são 5 da manhã e só tenho paredes à minha volta».

Além da cadeia, o pai da bailarina também teve uma perna amputada devido a problemas de saúde.

«Fiquei revoltada de ter perdido um infância»

A história dramática da vida do pai da ex-concorrente termina com o momento em que o mesmo pôs termo à vida.

Daniela Santos tinha 14 anos quando perdeu o pai: «Chegou ao limite dele. Perdeu o trabalho que o agarrava. Ele desistiu porque era muita maldade à volta dele (...) A última coisa que eu me lembro de ele dizer era que era um móvel sem um pé (...) A última coisa que o ouvi a dizer foi: 'eu sou um infeliz'».

Sobre a dança...

«Comecei a gostar dos aplausos (...) Não era uma ambição, acabou por acontecer»

Daniela Santos estudou comunicação social e tinha o sonho da televisão, de ser apresentadora , mas a vida levou-a até à dança: «Eu já pagava as contas com a dança».

«Já ganhei muito, mas também já perdi muito».

Daniela Santos revela ser competitiva: «Dentro da pista não gosto de ninguém. Se caírem eu vou parar para ajudar o meu adversário, mas desejo que eles fiquem em segundo e terceiro e eu em primeiro».

Sobre o 'Dança com as Estrelas'...

Daniela Santos é bailarina do 'Dança com as Estrelas' há vários anos. Na edição deste ano, apresentada por Cristina Ferreira, a bailarina foi par do piloto Bernardo Sousa.

Bernardo Sousa desistiu da competição devido aos comentários negativos do público. Daniela voltou a relembrar o programa: «Não compreendo aquilo que vivi há pouco tempo (....) Começaram a passar limites que para mim não são ultrapassáveis».

Sobre a desistência do colega : «Sofri porque não consigo ver alguém que esteja do meu lado, e eu do lado da pessoa, a sofrer (...) Alimentava-me das dores dele (...) As pessoas são muitos más. Aí eu conheci o fanatismo».

Sobre ser mãe...

«Quero que o meu filho seja feliz a fazer o que ele a entender»

A ex-concorrente do Dilema relembrou ainda a relação com o pai do filho e revelou que os dois, ainda que separados amorosamente, se mantiveram amigos: «É o meu melhor amigo (...) Quando nos separámos os dois primeiros anos não foram de amizade, mas depois vimos que a nossa prioridade é o nosso filho e funcionamos como uma família. O meu caminho é com o pai do meu filho para sempre».

«Ele está sempre lá para mim. O Tiago só me amou a mim na vida».