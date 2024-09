A reação de Bernardina Brito ao saber que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema

As votações foram uma vez mais suspensas por Manuel Luís Goucha, na gala final do Dilema! Daniela Santos alcançou o terceiro lugar no reality show da TVI, tendo recebido 10% dos votos do público português, uma percentagem exatamente igual à de Mafalda Diamond, que terminou em quarto lugar.

Mas foi a reação hilariante de Bernardina Brito ao resultado que deu nas vistas. Bibi ficou bastante surpreendida, por estava mesmo a acreditar que seria a própria a sair em terceiro lugar no jogo.

Veja o momento:

Já em estúdio, Mafalda Diamond esteve à conversa com os comentadores Susana Dias Ramos e Ricardo Martins Pereira, sobre o seu quarto lugar. Ao falar da possível vitória do pai, David Diamond, confessou: «Vou ficar muito realizada».

Após dois meses de tensão e desafios, o Dilema chega ao fim, culminando numa gala final, conduzida por Manuel Luís Goucha, que promete ser inesquecível.

Repleta de emoções à flor da pele, a noite vai ter diversas atuações musicais que vão abrilhantar ainda mais o desfecho do reality show da TVI, celebrando os momentos mais marcantes da competição e coroando o grande vencedor.