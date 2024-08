Daniela Santos irritada com Niella: «Ninguém consegue ouvir-te só a reclamar»

Este domingo, 25 de agosto, Manuel Luís Goucha conduziu mais uma gala do Dilema,. Em risco esta semana estiveram Nelson Lisboa, Igor Marchesi e Bernardina Brito. Bernardina foi a primeira salva da noite e, no duelo final, o público decidiu manter Nelson Lisboa em jogo, com 71% dos votos. Igor Marchesi foi o concorrente expulso do programa, com 29% dos votos do público.

No momento da sua saída da casa, Igor dirigiu um comentário a David Diamond, que não foi bem recebido nem pelo próprio, nem por alguns colegas: «Bebe água, que o seu xixi fede». David, que viu isto como algo feio, reagiu: «Até aqui recebo um insulto».

Daniela Santos ficou indignada e acusou alguns elementos da sua equipa oposta, de terem festejado a expulsão de Igor. Mafalda Diamond e Daniela Ventura negaram esta acusação e acabaram em bate boca aceso.

Daniela Santos acabou irritada com Niella: «Ninguém consegue ouvir-te só a reclamar». A ex-concorrente do Big Brother respondeu: «Então vai te embora».

Veja o momento:

A discussão continuou mais tarde, na cozinha, com Daniela Santos voltar a fazer a mesma acusação. Mafalda Diamond continuou a negar e respondeu, recordando o comentário que foi dirigido ao seu pai: «Ele foi mesmo mal educado». A troca de acusações continuou, com Daniela Ventura à mistura de novo, e a situação prolongou.

Veja tudo o que aconteceu: