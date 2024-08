Alta tensão! David Diamond e Daniela Santos têm forte discussão: «Tinhas que nascer 30 vezes para eu ter medo de ti». Saiba tudo!

Na semi-final uma das equipas vai abandonar a casa do Dilema. Saiba qual é a preferida do público

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, durante o Especial com Manuel Luís Goucha, a equipa roxa ficou a saber que não saiu prejudicada da prova em que David Diamond tentou boicotar.

Após a Emissão, Daniela Santos e David Diamond foram protagonistas de uma forte discussão. David Diamond dirigiu-se a Daniela deixando um aviso: «Não te vou largar um minuto, sabes porquê?». A bailarina ripostou: «Estás-me a ameaçar?». David esclareceu: «Estou a dizer-te, não te estou a ameaçar. Vou andar ao teu lado. O que fizeste hoje com a Mafalda em relação à Marie… Não tens moral para falar do que falaste. O que fizeste esta tarde, quando ela estava a conversar com a Marie…».

Daniela tentou defender-se: «Já pedi desculpa à Mafalda, resolvi as coisas com ela, expliquei-lhe que não houve má intenção. Não me ameaces, não gosto do tom que estás a usar. Não podes ameaçar-me neste programa», afirmou. David Diamond continuou: «Vou continuar a fazer contigo o que fizeste comigo. Alta traição».

Já em ânimos exaltados, Daniela Santos mostrou revolta: «Tu és baixo! Usas qualquer coisa para pisar todos. Não é jogo, é falta de valores. A mim não metes medo. O que acabaste de fazer foi tentar impor-me medo. Tinhas que nascer 30 vezes para eu ter medo de ti. Tinhas que renascer, tu e cinquenta Diamonds, para alguém me meter medo na minha vida!».