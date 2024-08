Amizade destruída? Daniela Santos desaba em lágrimas durante confronto com David Diamond: «Nunca vou tolerar isso na vida»

Daniela Santos revoltada com David Diamond: «Lido muito mal com ingratidão!»

No Dilema, durante a manhã desta sexta-feira, 23 de agosto, David Diamond e Daniela Santos envolveram-se numa nova discussão. do as regras. Daniela revolta-se e recorda: «As vezes em que eu não dei opinião para não te prejudicar, não te lembras disso. Mas se for para me prejudicares nem que tenhas de inventar, inventas», atirou Daniela visivelmente irritada.

«Escusas de estar exaltada… nem te reconhecia assim», reagiu David.

«Lido muito mal com a ingratidão», gritou Daniela.

«Para mim há limites. A partir do momento em que não tens limites comigo, eu não tenho que ficar feliz com o que tu estás a fazer», acrescentou.

Enquanto Daniela chora, David Diamond recorda: «isto é um jogo e eu vou apanhá-los a todos».

No fim da conversa, David Diamond grita: «Igor, Bernardina e Marie vocês não conseguem destruir a minha amizade com Daniela».