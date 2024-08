Caos instalado! Equipa laranja transfere 500 euros para a equipa roxa devido ao boicote de David Diamond

Na semi-final uma das equipas vai abandonar a casa do Dilema. Saiba qual é a preferida do público

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, durante o Especial com Manuel Luís Goucha, a equipa roxa ficou a saber que não saiu prejudicada da prova em que David Diamond tentou boicotar.

«O Dilema é um jogo e todos os jogos têm regras. Às regras acresce o bom senso, que deve sempre falar mais alto, em todas as circunstâncias. A Bernardina não teve oportunidade de superar o dilema que aceitou devido ao boicote do David Diamond. Todos os atos têm consequências, assim como todos os dilemas desta casa», pôde ler-se no plasma da sala.

«Este é o resultado do dilema da Bernardina: a equipa laranja transfere 500€ para a equipa roxa», rematou.

«Só quero deixar claro que o que me está a incomodar e não é de agora, não é o boicote, é o ultrapassar o limite. Há uma escala. Este programa foi feito de desistências (…) hoje tive que lidar com situações de pessoas muito próximas de pessoas que querem desistir (…) se ele tiver que partir as pernas aos concorrentes todos em vez de trabalhar todos os dias para ser melhor que eles e ganhar, ele vai escolher a primeira opção (…) estou a comparar ao meu desporto!», disse Daniela Santos, revoltada com David Diamond.

Após saberem o resultado da prova, Mafalda Diamond mostrou a sua revolta: «Não existiu só um boicote nesta casa, à prova do Nelson, existiu um boicote de 1500 euros numa prova minha».

«Isto já vem de há muito tempo, estas atitudes partem da equipa roxa. Ainda hoje foi falado na equipa roxa que houve uma tentativa de boicotar a prova do caranguejo», concluiu.