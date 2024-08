Daniela Santos arrasa David Diamond após ser acusada de sussurrar no duche: «Não te preocupavas com os banhos da tua filha em dupla»

Conversa entre David Maurício e Daniela Ventura acaba em discussão: «Paras de te sentir mal com outras mulheres em vez de ser comigo?»

A casa do “Dilema” está mais quente do que nunca...

Nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, a manhã começou com caos. David Diamond decidiu agitar a casa da Malveira e acusou Daniela Santos e Marie de estarem a “sussurrar” na casa de banho, durante o duche, afirmando que banhos a dois vai contra as regras.

«Eu descontava 2000 euros à equipa roxa que aquilo é só sussurrar na casa de banho ali do canto... É só combinar estratégias», começou David Diamond.

Marie e Daniela Santos mostraram-se incomodadas com o colega, devido a estarem a tomar duche despidas: «Isto não é normal (...) Vê lá as pessoas com quem brincas (...) Há limites para o conteúdo. Estar a tomar banho não é conteúdo».

«Quando a filha dele estava lá com o Diogo ele fingia que não via»

Daniela Santos atira: «Tu és esquecido. As vezes que não dei opinião para não te prejudicar, não te lembras disso mas se for para me prejudicar mesmo que tenhas de inventar, inventas».

«Não te preocupavas com os banhos da tua filha em dupla, pois não? Estás a preocupar-te com os meus porquê? Eu não lido bem com a ingratidão, lido muito mal mesmo», continuou.

Marie provocou também: «Já o outro casal (Mafalda Diamond e Diogo Marcelino), eles não foram conversar de certeza».

Este momento gerou caos ao longo do dia...

«Escusas de estar exaltada… nem te reconhecia assim», reagiu David.

«Lido muito mal com a ingratidão», gritou Daniela.

«Para mim há limites. A partir do momento em que não tens limites comigo, eu não tenho que ficar feliz com o que tu estás a fazer», acrescentou.

Enquanto Daniela chora, David Diamond recorda: «isto é um jogo e eu vou apanhá-los a todos».

No fim da conversa, David Diamond grita: «Igor, Bernardina e Marie vocês não conseguem destruir a minha amizade com Daniela».