Daniela Santos irritada com David Diamond: «Tenho a capacidade de analisar o mundo à minha volta e não ver só eu própria»

Margarida Castro mostra-se desiludida com David Maurício: «Comentários que não se faz acerca de nenhuma mulher»

Tensão! David Maurício reage a comentários de Margarida Castro: «Não me lembro do que disse...»

Quem ama não trai? Era este o tema de conversa durante uma dinâmica na casa do Dilema, que causou alguma discórdia entre os quatro finalistas.

Daniela Santos defende que, apesar de nunca ter traido, olhando para o que acontece à sua volta, consegue perceber que algumas traições são fruto de impulsos físicos, que não comprometem necessariamente o que uma pessoa possa sentir emocionalmente pelo companheiro/a.

Já David Diamond não vai ao encontro desta maneira de ver as coisas, dizendo que a seu ver, quem ama de facto não trai, usando como exemplo o seu caso, com o da mãe da filha, Mafalda Diamond. David garante que nenhuma mulher, por mais atraente que possa ser, conseguiria abalar o que sente pela sua esposa, nem fazê-lo ceder a qualquer tentação, pois nunca ninguém ia acrescentar algo à sua vida que fosse melhor do que o que a sua mulher já acrescenta.

Daniela, e até a própria filha Mafalda, não se identificam muito com esta visão, pois apesar de acharem a traição algo errado, conseguem ter uma opinião geral das coisas e perceber que uma traição pode não significar falta de amor. Daniela chega mesmo a dizer-lhe: «Tenho a capacidade de analisar o mundo à minha volta e não ver só eu própria».

