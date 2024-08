Daniela Santos passa-se com acusações de David Diamond: «Consigo estar aqui a falar sem perder o raciocínio até amanhã de manhã se quiseres»

No Dilema, o jogo está cada vez mais intenso. Durante a manhã de hoje, dia 22 de agosto de 2024, o clima voltou a ficar bem pesado na casa, por causa de uma forte discussão entre David Diamond, Marie e Bernardina Brito.

O pai de Mafalda Diamond comentou as atitudes de Bernardina Brito na casa, as danças eróticas que a acusa de fazer e os imensos palavrões que diz no dia-a-dia. Acabou por referir a educação que esta dá aos filhos, dado ser uma pessoa que diz tantas asneiras: «Estou abismado com a educação que dás aos teus filhos (...) Não concordo, é feio! Fica mal»

Isto não foi bem recebido pelo grupo e a gritaria começou. Bernardina respondeu diretamente para as câmeras, falando com os filhos: «Desculpem esta situação (...) Terem posto em causa a vossa educação (...) Nunca duvidem do quão bem educados vocês são»

Daniela Santos não aguentou e meteu-se na discussão, para defender Bernardina. Afirmou que a Bibi apenas dançou Funk, e não fez movimentos de cariz sexual, como o pai de Mafalda alega. Chegou mesmo a dizer que quem dança este estilo de música e dança brasileiro, deve estar ofendido com tais acusações.

Os gritos intensificaram-se e os dois acabaram por falar por cima um do outro: «Consigo estar aqui a falar sem perder o raciocínio até amanhã de manhã se quiseres!»

Veja o momento:

Marie também não aguentou ficar calada, e respondeu a David Diamond, com alguma revolta: «És muito sujo (...) Distorces as situações todas (...) Acho muito feio». Ao que David diz, também irritado: «Falo o que eu entender nesta casa!»