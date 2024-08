Daniela Santos revoltada com David Diamond: «Lido muito mal com ingratidão!»

No Dilema, a manhã de hoje, dia 23 de agosto de 2024, foi intensa para David Diamond e Daniela Santos. David acusou a equipa roxa de ter quebrado as regras, ao ver elementos desta equipa a sussurrar e segredar longe dos microfones, algo que é contra as regras do jogo.

«Tens que ter mais cuidado com as coisas que inventas» disse Daniela a David, mas a situação escalou e os gritos e as acusações começaram a surgir de ambos os lados. Daniela acabou em lágrimas: «Há Limites (...) Lido muito mal com ingratidão!»

Veja o momento:

Daniela Santos alega que já houve situações na casa em que se impediu de dar uma opinião para proteger David Diamond e, por isso, a bailarina sente-se injustiçada pelo pai de Mafalda: «Estás a ser muito ingrato e muito esquecido!»

Já no dia de ontem, dia 22 de agosto, David Diamond discutiu com Daniela Santos por causa desta mesma situação, que até levou Iva Domingues a interromper o Especial.

Veja o momento: