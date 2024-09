Daniela Santos revoltada com David Diamond: «Não me sento à mesa…»

O Dilema termina este domingo, dia 8 de setembro, mas as emoções continuam ao rubro, sobretudo entre Daniela Santos e David Diamond.

O ambiente está muito tenso, tendo levado Daniela Santos a afirmar: «Vou já avisar que eu não me sento à mesa com eles. Isto não tem nada a ver com o jogo, é mesmo a minha postura. Eu só vou estar na presença deles quando tiver que ser obrigada por dinâmicas no jogo», declarou a bailarina. «Eu não me sento à mesa com esta gente, eu só vou estar na presença quando for obrigada», disse ainda, acabado por dizer mais tarde que conseguia ser «cordial» com Mafalda Diamond, mas não com o pai da concorrente.

Mais tarde, Daniela Santos foi confrontada com as palavras e acabou a explicar melhor: «Eu não me apetece partilhar com pessoas que me desejam mal, peço imensa desculpa».