Daniela Santos foi a terceira classificada do Dilema. Poucas horas depois de ter saído da casa mais vigiada do país, Daniela retomou as suas redes sociais e partilhou um desabafo com os seguidores.

«Estou extremamente preocupada com a fome que tenho. Estou cheia de fome, então vou ao sushi que foi coisa que não existiu no programa», partilhou.

A ex-concorrente partilhou alguns momentos do almoço animado com o filho e com a irmã.

Veja o vídeo: