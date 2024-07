Cansada dos ataques de Diogo Marcelino, Daniela Santos confidencia: “É uma pessoa que nunca mais vou querer ter contacto na minha vida”

Diogo Marcelino e Daniela Santos estão em rota de colisão após o concorrente chamar a dançarina de «dissimulada». Depois de discutirem uma vez mais no pós-gala deste domingo (21), Daniela mostrou-se triste e desabafou com Bernardina.

Daniela Santos considera que o concorrente está a tentar influenciar a opinião dos restantes colegas relativamente a si e Diogo Marcelino acaba por estabelecer os limites da relação entre ambos: «Não somos amigos, somos conhecidos», afirma.

Diogo Marcelino acredita que Daniela Santos está a fazer jogo consigo, embora a dançarina afirme que foi o concorrente que “quis fazer disto um assunto e quis criar uma guerra».

Após as acusações, em desabafo com Bernardina Brito, a concorrente demonstrou estar cansada das discussões com Diogo Marcelino, chegando a confidenciar, inclusive, a sua vontade em abandonar o jogo: “Posso estar num jogo em que o prémio seja 200 mil euros, eu vou continuar a ser igual. O dinheiro não compra a minha forma de estar e ser”, declara.

Daniela Santos refere que não se identifica com a postura e com muitas atitudes de Diogo Marcelino no programa: “Há coisas nele que me fazem confusão, mas eu não exprimo. Eu não tenho o direito de dizer que alguém está mal só porque não me identifico. (…) Isto para mim é joguinhos de miúdos que querem aparecer.”

Apesar de Bernardina ter tentando acalmar a concorrente, fazendo-lhe demonstrar que se trata apenas de jogo, Daniela não concorda, concluindo que não quer ter mais contacto com Diogo na sua vida.