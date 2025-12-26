Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos passou o Natal junto da sua família e aproveitou para fazer um sentido desabafo sobre esta quadra festiva. Nas redes sociais, a ex-concorrente de vários reality shows da TVI partilhou uma foto com o filho, Santiago, que fez acompanhar por um texto repleto de confissões muito privadas.

«O meu filho não gosta nada de fotos e eu não gosto do Natal. Portanto uma foto com os dentes azuis foi o que se conseguiu para fazer um desabafo sincero. Em miúda, colecionei alguns traumas e só prestes a construir a minha família comecei a po-los de parte e a ver (e viver) o Natal como uma coisa boa. Porque não se trata da quantidade de pessoas ou comida na mesa, mas do que sentimos cá dentro», começou por escrever, na legenda daquela publicação, em que surge abraçada ao menino, em frente à árvore de Natal.

E prosseguiu, confessando que foi o nascimento do filho que fez com que mudasse a sua perspetiva sobre o Natal: «O meu filho nasceu e queria muito que ele visse o Natal de forma feliz, e diferente de mim. Continuo a querer. Mas entretanto separei-me e o Natal passou a ser dividido. Este ano sem ele foi a noite 24 e senti-me triste e vazia.»

Daniela Santos faz desabafo sobre a separação: «Sempre sonhei com o meu filho a crescer com os pais juntos»

No mesmo texto, Daniela Santos confidenciou que sempre quis que o filho crescesse com os pais juntos, mas que isso não foi possível. «Eu sempre sonhei com o meu filho a crescer com os pais juntos e numa família enorme mas não foi esse o desfecho e só nestes dias sinto isto, os dias em que não o tenho e por isso deixa de fazer sentido o que já não fazia. E não tem mal, porque neste momento sei que somos muitos pais e mães a sentir o mesmo e é a vida», revelou.

Sem papas na língua, a bailarina reforçou que não quer fingir que o Natal é uma época feliz, pois para ela não é. «Muitos não viveram e não vivem esta época como gostavam ou imaginavam. Muitos têm as mesas vazias, as cadeiras com gente do céu, a carteira sem dinheiro para dar um presente ou uma árvore de natal aos filhos. Então é isso, não estás sozinho porque somos muitos, e cansa-me, parece-me quase como no parto e na maternidade que estamos proibidos de não romantizar tudo e somos praticamente obrigados a “parecer” felizes», adiantou.

E completou: «Um grande beijinho para todos, que todos tenham saúde e comida na mesa, isso sim importa.»