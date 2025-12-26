Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Ao Minuto

Há 2h e 0min
Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»
02:07

Leandro e Liliana não calam revolta contra Pedro e Inês: «Que figurinha, falta de respeito!»

Há 2h e 7min
Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»
04:00

Leandro mudou após saber o segredo de Marisa e Pedro?: «Tu ficaste perdido!»

Há 2h e 18min
Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»
00:44

Pedro sobre Inês: «Nunca fez por ser protagonista»

Há 2h e 18min
Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»
02:09

Leandro declara-se a Marisa, mas deixa crítica: «Sempre o coração à frente da razão»

Há 2h e 20min
«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro
03:38

«Deitou tudo a perder desde que descobriram o segredo do Pedro e da Marisa»: Inês faz dura crítica a Leandro

Há 2h e 25min
Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»
00:52

Liliana e Pedro pegam-se em pleno Especial: «Ainda vou ganhar e esfregar-te na cara!»

Há 2h e 31min
Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»
03:45

Liliana ataca Marisa e Pedro e o clima azeda: «Não vinhas para aqui com um namorado?»

Há 2h e 31min
«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana
03:45

«Querias andar aqui a dar beijos técnicos»: Pedro puxa ex-noivo Zé para atacar Liliana

Há 2h e 35min
Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»
03:32

Inês declara-se a Liliana e assume "culpas": «Se não me tivesse afastado dela...»

Há 2h e 39min
Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»
03:06

Amizade entre Liliana e Pedro é impossível?: «Eu não quero, há falta de empatia, de noção...»

Há 3h e 2min
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Há 3h e 29min
O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro
04:24

O inesperado aconteceu! Liliana parte um dente... e a "culpa" é de Pedro

Há 3h e 36min
Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»
02:12

Só visto! Liliana critica o jantar de Pedro: «Eu vou partir um dente»

Ontem às 19:46
Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»
02:30

Presente provocador. Marisa Susana enche presente do Pedro de perfume: «Vais dormir no sofá»

Ontem às 19:42
Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»
03:03

Marisa e Pedro recebem presentes dos ex concorrentes e a discórdia ecoou: «Só pode ter sido o Bruno»

Ontem às 19:37
Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes
03:49

Leandro, Liliana e Inês emocionam-se ao receber presentes dos ex concorrentes

Ontem às 19:33
Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente
01:36

Emocionante. Concorrentes oferecem um presente de Natal à Voz e esta não fica indiferente

Ontem às 19:28
Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»
03:52

Liliana declara-se a Vera e recorda Fábio: «é preciso ter arcaboiço....»

Acompanhe ao minuto
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...» - TVI

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos abriu o coração para fazer algumas confissões nunca antes reveladas sobre a sua vida privada.

Relacionados

Daniela Santos passou o Natal junto da sua família e aproveitou para fazer um sentido desabafo sobre esta quadra festiva. Nas redes sociais, a ex-concorrente de vários reality shows da TVI partilhou uma foto com o filho, Santiago, que fez acompanhar por um texto repleto de confissões muito privadas.

«O meu filho não gosta nada de fotos e eu não gosto do Natal. Portanto uma foto com os dentes azuis foi o que se conseguiu para fazer um desabafo sincero. Em miúda, colecionei alguns traumas e só prestes a construir a minha família comecei a po-los de parte e a ver (e viver) o Natal como uma coisa boa. Porque não se trata da quantidade de pessoas ou comida na mesa, mas do que sentimos cá dentro», começou por escrever, na legenda daquela publicação, em que surge abraçada ao menino, em frente à árvore de Natal. 

E prosseguiu, confessando que foi o nascimento do filho que fez com que mudasse a sua perspetiva sobre o Natal: «O meu filho nasceu e queria muito que ele visse o Natal de forma feliz, e diferente de mim. Continuo a querer. Mas entretanto separei-me e o Natal passou a ser dividido. Este ano sem ele foi a noite 24 e senti-me triste e vazia.»

Daniela Santos faz desabafo sobre a separação: «Sempre sonhei com o meu filho a crescer com os pais juntos»

No mesmo texto, Daniela Santos confidenciou que sempre quis que o filho crescesse com os pais juntos, mas que isso não foi possível. «Eu sempre sonhei com o meu filho a crescer com os pais juntos e numa família enorme mas não foi esse o desfecho e só nestes dias sinto isto, os dias em que não o tenho e por isso deixa de fazer sentido o que já não fazia. E não tem mal, porque neste momento sei que somos muitos pais e mães a sentir o mesmo e é a vida», revelou.

Sem papas na língua, a bailarina reforçou que não quer fingir que o Natal é uma época feliz, pois para ela não é. «Muitos não viveram e não vivem esta época como gostavam ou imaginavam. Muitos têm as mesas vazias, as cadeiras com gente do céu, a carteira sem dinheiro para dar um presente ou uma árvore de natal aos filhos. Então é isso, não estás sozinho porque somos muitos, e cansa-me, parece-me quase como no parto e na maternidade que estamos proibidos de não romantizar tudo e somos praticamente obrigados a “parecer” felizes», adiantou.

E completou: «Um grande beijinho para todos, que todos tenham saúde e comida na mesa, isso sim importa.»

Pode ver a partilha de Daniela Santos aqui:

Continue a ler

Relacionados

O vestido arrojado desta famosa portuguesa que está a incendiar as redes sociais

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa

Daniela Santos cumpre grande sonho e confessa: “Estou concretizada”

Daniela Santos não se cala sobre Afonso Leitão e Catarina Miranda e deixa aviso: «Se quisesse viver polémicas, tinha como provar»

Mais Vistos

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Ontem às 13:06
1

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Ontem às 16:23
2

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Ontem às 16:42
3

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Ontem às 18:47
4

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

25 dez, 17:10
5
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
25 dez, 17:23
6

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

25 dez, 18:55
7
01:06

Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»

Dois às 10
Ontem às 10:32
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
25 dez, 19:05
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
25 dez, 18:40
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Secret Story
25 dez, 18:34
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Secret Story
25 dez, 18:24
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

Secret Story
Ontem às 12:33
03:14

Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»

Secret Story
Ontem às 11:09