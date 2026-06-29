Em biquíni, Daniela Santos recorda os verões passados dentro da casa mais vigiada do país

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Daniela Santos voltou a surpreender os seguidores ao partilhar uma fotografia em biquíni que não passou despercebida. A bailarina e ex-concorrente da TVI mostrou-se em excelente forma física, recebendo uma verdadeira chuva de elogios pela sua boa forma e beleza.

Na legenda da publicação, Daniela deixou uma frase que despertou a atenção dos fãs: «Há dois anos que não tinha verão na vida real… 🫠».

A explicação é simples. Nos últimos dois anos, a jovem passou os meses de verão dentro de reality shows da TVI. Em 2024 integrou o elenco do Dilema e, este ano, voltou a aceitar um novo desafio ao entrar no Big Brother Verão, trocando novamente as férias pelas câmaras do programa.

Agora, já longe da casa mais vigiada do país, Daniela Santos está finalmente a desfrutar do verão fora da televisão. A fotografia em biquíni é prova disso e conquistou rapidamente centenas de reações e comentários.