Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim - TVI

Compôs um dos casais falsos mais polémicos do SS e chegou à final sozinha. 15 anos depois está assim

Teve um percurso marcante no Secret Story. 15 anos descobrimos o que é feito da ex-concorrente.

Daniela Simões entrou na segunda edição do Secret Story – Casa dos Segredos com um dos segredos mais comentados da temporada, partilhado com o também concorrente Carlos Sousa: «somos um casal falso».

Desde o primeiro momento, esta estratégia gerou curiosidade e polémica dentro e fora da casa, sobretudo porque a dinâmica entre ambos rapidamente revelou que a relação encenada estava longe de ser convincente.

Ao contrário do que o segredo pretendia sustentar, Daniela nunca escondeu que não tinha qualquer interesse romântico em Carlos Sousa e vice-versa, ela também não era o tipo de mulher dele. A falta de química, aliada à sinceridade dos dois, tornou este um dos casais falsos mais polémicos da história do programa.

A situação acabou por se tornar insustentável e, menos de um mês após a entrada dos dois na casa, Teresa acabou por descobrir o segredo, pondo fim a uma das estratégias mais faladas do Secret Story 2. Outra curiosidade é que Daniela chegou à final, ficando em terceiro lugar, já Carlos saiu bastante antes. 

Agora, 15 anos depois, fomos saber o que é feito de Daniela Simões. Quando entrou na casa mais vigiada do País era mãe de uma menina de cinco anos, hoje já tem duas e tem partilhado vários momentos nas redes sociais. 

Percorra a galeria de fototrafias que preparámos para si e veja como está atualmente Daniela Simões. 

