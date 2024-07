Catarina Miranda é concorrente do Dilema, mas não esquece as rivalidades do passado e na primeira oportunidade mandou uma boca para a rival Daniela Ventura, finalista e segunda classificada do Big Brother 2024.

«Uma homenagem à minha amiga que me vai ver no plasma...», declarou Catarina Miranda, numa clara indireta para Daniela Ventura.

Daniela Ventura respondeu: «Não te preocupes amiga. Estou sim a ver-te pelo plasma, só que do Sérgio».