Daniela Ventura sobre a expulsão de Catarina Miranda do Dilema: «Quando uma pessoa destila muito ódio, é normal isso acontecer»

No Em Família, Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, fez a «Entrevista que ninguém quer dar», com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. Nos bastidores, Daniela deu uma entrevista em exclusivo ao Digital da TVI, em que um dos grandes assunstos foi Catarina Miranda.

Daniela Ventura garante que não tem nenhum tipo de relação com Catarina Miranda, nem faz intensões de ter. Relativamente à sua prestação no Dilema, que resultou na sua recente expulsão, logo na primeira semana do jogo, Daniela revelou que estava à espera deste resultado: «Estava à espera (...) A team dela fez questão de me fazer não ganhar o meu prémio (...) Agora outras teams fizeram questão de a fazer não ganhar o dela (...) Quando uma pessoa destila muito ódio, é normal isso acontecer».

Sobre o novo desafio de Catarina Miranda na TVI, que vai ser repórter convidada no próximo Somos Portugal, Daniela Ventura disse: «Se for dar um olhinho, é para ver a Fanny, não é para ver a Catarina Miranda de certeza. Espero que faça um melhor trabalho do que fez no Dilema».

No Em Família, Daniela Ventura também falou de outros ex-colegas do Big Brother. Foi questionada pelos apresentadores: «Férias a dois com o Gabriel Sousa, ou com o João Oliveira?» A resposta foi clara, direta e sem quaisquer dúvidas: «Gabriel sempre, João nunca» Os apresentadores ficaram surpreendidos, pelo que Daniela desenvolveu: «O Gabriel ia fazer-me rir, o João é só chato».

Daniela Ventura foi questionada por Rúben Rua sobre o estado da relação com David Maurício, agora que estão fora da casa há já algum tempo: «É a tua cara metade?» questionou o apresentador, ao que Daniela responde: «Não sei... Hoje sim, e espero que amanhã também (...) Somos um só»

Daniela Ventura comentou o namoro de Panelo e Margarida Castro, que apanhou todos de surpresa quando estes saíram do Big Brother. Revela que testemunhou uma «aproximação esquisita» entre os dois, mas que não quis acreditar em nada. Ao ser questionada sobre o assunto, Daniela contou que Panelo foi o ex-colega do Big Brother que mais a surpreendeu pela negativa, cá fora: «Se fosse meu amigo, o Panelo para mim era um desgosto absoluto (...) Não acredito na relação, de todo. Até estou à espera que acabem», disse Daniela, implacável. Acabou por assumir ser «team Marlene».

Daniela Ventura esclareceu ainda algumas polémicas que surgiram, durante a sua participação no reality show da TVI. Rumores de que tinha um filho e fotografias suas espalhadas, antes de se ter convertido ao Islão, deixaram a ex-concorrente do Big Brother em choque.

