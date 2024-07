Daniela Ventura reage a 'ataques' de Cinha Jardim: «Diferença entre leão e hiena é que hiena só ataca quando o leão está fraco»

Catarina Miranda partilha opinião acerca do pódio do Big Brother 2024: «Se eu tivesse ficado seria bem diferente»

No TVI Extra desta quinta-feira, 4 de julho, David Maurício e Daniela Ventura estiveram em video-chamada em direto, para falar do estado da relação de ambos, com os comentadores e o apresentador Flávio Furtado. Cinha Jardim colocou algumas questões aos dois ex-concorrentes do Big Brother e teceu inúmeras críticas à ex-concorrente... Veja tudo aqui.

Na rede social "X", após o momento, Daniela Ventura lançou farpa a Cinha Jardim: «Diferença entre leão e hiena é que hiena só ataca quando o leão está fraco. Por isso não sejamos hienas xx»