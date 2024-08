Daniela Ventura reage a acusações de Daniela Santos: «O que se passa aqui é o vosso preconceito do Big Brother»

No Dilema, o clima ficou tenso à hora de almoço, entre Daniela Ventura e Daniela Santos. A bailarina que participou no Dança com as Estrelas, ao lado de Bernardo Sousa, acusou a ex-concorrente do Big Brother 2024 de limitar a relação que David Maurício com as mulheres da casa.

«Disseste para ele não falar com mulheres (...) que ele não tem que ter amigas» acusou Daniela Santos, ao que Niella responde ter sido uma brincadeira. A picardia continuou, com Marie também à mistura, e Niella disparou: «O que se passa aqui é o vosso preconceito do Big Brother».

Veja o momento:

As duas Danielas continuaram a trocar farpas. Daniela Venturachegou mesmo a acusar Daniela Santos de se meter na conversa, quando esta tentava resolver uma situação com Marie: «Deves estar a receber um extra para ser advogada de defesa da Marie». Daniela Santos responde: «Estás mais incomodada com a minha presença do que eu com a tua…»

As duas acabaram de costas voltadas: «Tu não és a rainha desta casa!»

Veja tudo: