Gonçalo Quinaz sobre Daniela Ventura: «Os ciúmes que ela tem são mais fortes que tudo»

Estratégia? Igor Marchesi esclarece relação com Marie, após expulsão do Dilema!

No Dilema, a entrada dos líderes Daniela Ventura e David Maurício apanhou todos de surpresa. A relação dos dois ex-concorrentes do Big Brother 2024 tem dado que falar, dadas algumas picardias do casal. No Dois Às 10, depois de mais um domingo de gala intensa, apresentada por Manuel Luís Goucha, chegou a vez de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentarem tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas.

Gonçalo Quinaz foi sincero na sua opinião sobre Daniela Ventura: «Os ciúmes que ela tem são mais fortes que tudo aquilo que ela possa pensar ou querer fazer».

Cláudio Ramos também acabou por partilhar o que sente relativamente a este casal: «Têm uma relação altamente tóxica (...) está na altura de ele saltar fora».

David Diamond, que tem sido um dos grandes protagonistas do jogo, desde o início, voltou a ser tema de conversa e Cinha Jardim partilhou a sua opinião sobre o jogador: «Ele faz imensa coisa na casa (...) leva o programa às costas». A comentadora foi mais longe e elogiou: «Isto de um homen de 56 anos, acho fantástico».

O Dilema está cada vez mais perto do fim. A semifinal do Reality show apresentado por Manuel Luís Goucha será já no próximo domingo, dia 1 de setembro.

Esta segunda-feira, 26 de agosto, Cristina Ferreira explicou como será a dinâmica do programa a partir de agora: «Domingo é a semifinal e, sendo a semifinal, há uma equipa que vai à vida. Isto é assim: só para informar, e acho que já se disse, mas para que as pessoas percebam: domingo a equipa que tiver menos dinheiro, acabou!»

«Há a possibilidade de haver um repescado dessa equipa, mas a partir daí acabou-se a equipa. A equipa que fica passa a ter durante uma semana um jogo individual, porque há só um vencedor», adiantou Cristina Ferreira.

Recorde-se que a equipa roxa está neste momento com 40.885 euros e a equipa laranja angariou 36.550 euros.

EQUIPA LARANJA: Diana Lucas, David Diamond, Mafalda Diamond e Nelson Lisboa.

EQUIPA ROXA: Daniela Santos, Bernardina Brito e Marie.