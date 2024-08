Incumprimento dos capitães! Daniela Ventura e David Maurício falham dilema. Veja as consequências e reações

Bernardina perde Dilema, que lhe valeu reencontro emocionante com os filhos! Saiba qual a consequência

Na Emissão Especial do Dilema desta terça-feira, 20 de agosto, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com os capitães Daniela Ventura e David Maurício no abrigo.

O apresentador pediu um balanço destas primeiras 48 horas na casa do Dilema e questionou se os dois consideravam que foram bem-sucedidos no Dilema que enfrentaram na gala passada.

Recorde-se que na gala deste domingo, dia 18 de agosto, Daniela Ventura e David Maurício foram confrontados com o seguinte dilema:

"Para ambas as equipas ganharem 3000 euros, não podem falar um com o outro durante 48 horas

ou

Abdicam do dinheiro para ambas as equipas, mas conquistam um jantar romântico a dois»

Já na sala, os concorrentes assistiram a algumas imagens sobre o Dilema de Daniela Ventura e David Maurício.

Após verem as imagens, Niella brinca e descarta-se da culpa.

Manuel Luís Goucha pede que olhem para o Plasma para ver o veredito final. O Dilema não foi bem sucedido e, por isso, não conseguiram conquistar 3000€ para cada equipa.

No final do Especial, Daniela Santos não escondeu a sua revolta perante o comportamento dos capitães no Dilema que enfrentaram e acusou-os de «não levarem o jogo a sério». A concorrente não escondeu a sua indignação e não compreendeu o motivo de se estarem a rir.

Mais tarde, Daniela Santos confrontou os dois capitães: «Não levaram isto a sério»

BALANÇO DOS VALORES MONETÁRIOS

Equipa Laranja: 32550€

Equipa Roxa: 34135€