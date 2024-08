Marie questiona relação de David Maurício e Daniela Ventura: «Parecem tudo menos felizes…»

Márcia Soares tem reencontro especial com Manuel Luís Goucha: «Viva a Márcia!». Veja o momento

Esta quarta-feira, 28 de agosto, no Dilema, Marie partilhou a sua opinião comentários sobre a relação de David Maurício e Daniela Ventura. No “Última Hora” e “Diário”, conduzidos por Maria Botelho Moniz, foram exibidas imagens de uma cena de ciúmes protagonizada por Daniela. A concorrente interrompeu uma conversa entre Marie, Bernardina e David Maurício. O ambiente ficou tenso após a intervenção de Daniela, que questionou as intenções das colegas em relação a Maurício.

No abrigo, Marie desabafou: «Estávamos a ter um momento bom no quarto, ela chega, interrompe e, depois, distorce as coisas para nos fazer sentir mal…»

Marie não escondeu o desconforto perante o comportamento de Daniela Ventura, afirmou que o ambiente na casa tem sido afetado pela dinâmica do casal: «Entendo que as pessoas possam estar fragilizadas, mas chega a um ponto em que já não se pode estar bem em nenhum lado na casa… Eles parecem tudo menos felizes», comentou Marie.

Marie considerou que o relacionamento entre os dois é pouco saudável e mostrou-se preocupado com David Maurício: «Ele está a ser vítima de algo, não literalmente, mas é um jogo psicológico que acontece sempre… Mesmo à nossa frente, não só entre eles os dois».