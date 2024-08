Os capitães Daniela Ventura e David Maurício enfrentam o primeiro Dilema: «Não falar um com o outro durante 48 horas ou...»

Este domingo, dia 18 de agosto, a casa do “Dilema” recebe dois convidados muito especiais.

Daniela Ventura e David Maurício vão ser os “Capitães do Dilema” e cada um vai liderar uma equipa.

O objetivo? Fazer com que o prémio dos concorrentes aumente, mas não só. Vão ser preponderantes na criação e aplicação de novas estratégias de jogo até à Grande Final.

Os Capitães do Dilema vão ter a oportunidade única de fazer um Dilema por semana, o chamado Dilema do Capitão.

Na sala do “Dilema”, Daniela Ventura e David Maurício são confrontados com a seguinte situação, para ambas as equipas ganharem 3000 euros, não podem falar um com o outro durante 48 horas, ou abdicam do dinheiro para ambas as equipas, mas conquistam um jantar romântico a dois.

Num primeiro momento, os dois capitães divergiram. David queria a primeira opção e Daniela a segunda.

Após ouvir os argumentos de David Maurício, Daniela Ventura mudou de ideias e optaram pela primeira opção.

Cada uma das equipas conquistou 3000 euros e não poderão falar um com o outro durante 48 horas.

Espreite a decisão do casal aqui: