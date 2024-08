Relação por um fio? Daniela Ventura não esconde os ciúmes de David: «Quando estavas na 'fofoca' com a Marie estavas bem»

«Estás a dizer que não gostaste do jogo do meu cunhado?»: Cristina Ferreira reage a crítica de Luísa Castel-Branco!

A relação de David Maurício e Daniela Ventura tem estado cada vez mais nas bocas do mundo. Os dois parecem não se entender. Esta tarde, estalou um novo conflito entre o casal, após uma nova «cena de ciúmes» por parte da jovem muçulmana. Saiba tudo aqui...

Na bancada da Cozinha, Niella e David encontravam-se a discutir acerca de 'quem é que devia lavar a loiça', dado que a capitã da equipa laranja ficou responsável pelo almoço, ao passo que o capitão da equipa roxa deveria ficar encarregue dessa tarefa doméstica.

Niella mostrou-se incomodada com a falta de comunicação do parceiro e atirou uma boca: «Quando estava aqui a Marie e as outras para ti tudo bem eu ir embora. Agora estou-te aqui a fazer companhia e já não queres saber».

Ao que David Maurício respondeu: «Não quero, quero é ficar na paz do senhor». A capitã afasta-se e , visivelmente incomodada, afirma que o companheiro não está preocupado com a loiça, mas quando estava na “fofoca com a Marie”, estava bem: «Eu queria-te fazer companhia, mas como estavam aqui as meninas todas sabia que ias começar a conversar com elas».

«Isso é uma crise de ciúmes», responde o jovem de Alverca.

Niella reforça que fez a refeição até ao fim, ao que o capitão comenta que “isso não é assim tão difícil”, esta acaba por acrescentar que “foi super rude e acabaste de desvalorizar o meu trabalho”. David continua a lavar a loiça e vai assobiando e cantarolando enquanto Niella aconselha que é melhor David ir falar com Marie, “porque é o que gostas”.

Não ficou por aqui...

«Estás a ser rude. Vai falar com a Marie que é o que tu gostas».

Os dois começaram a elevar a voz e a discussão terminou com berros. Daniela Ventura mostra-se incomodada com o comentário do parceiro: «Estás a dizer que não dá trabalho». Durante o conflito, David Mauríco começa a assobiar e a cantarolar, ignorando a companheira.

«És muito mimado», acrescenta Daniela Ventura antes de virar costas e abandonar a divisão.

Pouco tempo depois, a jovem regressa à cozinha. Nelson Lisboa pede a Daniela que meta aveia para poder ter uma refeição, dado que apenas os capitães podem preparar comida na casa. Ao que a angolana responde: «Pede ao David», e o conflito recomeça.

«Como eu sou desvalorizada na cozinha, não faço mais (...) Não estou aqui para ouvir uma pessoa a desvalorizar-me», atira.

