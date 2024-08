Verniz estalou! David Maurício mostra-se farto de Daniela Ventura e fecha a porta na cara da 'namorada': «Domingo arranco...»

Surpresa! Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother, anuncia novidade: «Conto convosco para esta bomba»

Na tarde desta quinta-feira, 29 de agosto, Daniela Ventura esteve mais uma vez em conflito com David Maurício, mas desta vez as coisas ficaram ‘feias’.

Tudo começou quando Daniela Ventura entrou em desentendimentos com Daniela Santos: «Não deixem que a outra equipa vos ouça», atirou a muçulmana. «Tu nem concorrente és», ripostou a bailarina.

No meio da conversa, David Maurício interveio: «Daniela (Santos), ignora confia. Isto aqui é só ridículo». «Estás-me a chamar de ridícula?», atirou Daniela. «Estou-te a chamar de ridícula sim», garantiu David.

Daniela desviou o assunto e questinou a Bernardina e a Daniela Santos: «Vocês vão ou não vão definir estratégia?». Daniela Santos ripostou: «Mas o que é que tu tens a ver com isso?». David Maurício interveio mais uma vez ignorando a 'namorada': «Vamos ficar em silêncio, ignora».

Enquanto Daniela Santos falava com David Maurício sobre o que aconteceu, Daniela Ventura ouvia tudo atrás da porta: «Ressabiada!», atirou a capitã.

David Maurício mostrou-se indignado com a atitude da companheira: «Felizmente domingo arranco, estou farto».

Daniela Ventura insistiu mais uma vez e abriu a porta do quarto com David Diamond. Bernardina Brito reagiu: «Isto é uma falta de respeito». Enquanto Daniela fechava a porta do quarto, David Maurício levantou-se e fechou a porta na cara da sua ‘namorada’. Niella mostrou-se revoltada: «Agora não gostei!».

O ambiente ficou ainda mais tenso quando Daniela voltou a tentar entrar no quarto enquanto David empurrava a porta para a colega não entrar e o caos instalou-se. Daniela Santos, Bernardina Brito e Marie mostraram-se «chocadas» com a situação: «Já tenho pena disto…».