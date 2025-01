Daniela Ventura pronuncia-se sobre palavras de David Maurício: «Era o amor da vida há dois meses ao ponto de se converter à religião»

Daniela Ventura não entrou no Secret Story - Desafio Final, mas tem comentado o jogo através das redes sociais. Niella e David Maurício viveram uma relação muito mediática durante o Big Brother 2024 e, posteriormente as polémicas aquando a participação no reality show Dilema e fim do relacionamento. Cá fora, a jovem muçulmana fez um comentário que não deixou ninguém indiferente...

Depois do Especial desta segunda-feira, dia 13 de janeiro, apresentado por Cláudio Ramos, os concorrentes Joana Diniz, Flávia e David Maurício estiveram a conversar no jardim. A dada altura, David decidiu partilhar que antes de entrar em direto estava bastante stressado e acabou por fazer uma afirmação que fez Daniela reagir na rede social 'X'.

«Antes do direto, estava com uma ansiedade, a este ponto nunca me tinha acontecido (...) É que imagina, às vezes, estava lá com a outra chavala tinha alguns, ai mas hoje foi demais, os dois braços dormentes a tremer», afirmou David.

Sobre isto, Niella respondeu: «Muito triste quando sabemos que a pessoa que sempre esteve lá para nós e era o amor da nossa vida há dois meses atrás ao ponto de nos convertermos à sua religião agora é “a outra chavala”. Que Deus o proteja e que encontre a paz».

Veja aqui: