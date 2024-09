David Diamond é o vencedor do Dilema! Recorde o percurso do concorrente mais polémico desta edição

O Dilema acabou este domingo, 8 de setembro. David Diamond foi o grande vencedor, com 69% dos votos do público. O prémio final foi de 48.885 euros. Bernardina Brito ficou em segundo lugar, Daniela Santos em terceiro e Mafalda Diamond conquistou a quarta posição.

Desde cedo no programa, David Diamond tornou-se o concorrente mais polémico no jogo. Entrou no Dilema acompanhado da sua filha, Mafalda Diamond, que também foi uma das finalistas, conquistando o quatro lugar. Com esta experiência, David Diamond concretizou o seu sonho de entrar num Reality show.

Esteve no centro de várias polémicas e discussões desde a primeira semana. Vários concorrentes foram contra si no jogo e as suas provocações não deixaram ninguém indiferente.

«Respeito, educação e a sua verdade»

David manteve sempre a sua estratégia centrada nos seus valores: «respeito, educação e a sua verdade»

Foi nomeado 5 vezes ao longo do programa, das quais 4 foi salvo em primeiro lugar. Na reta final, David Diamond foi ‘repescado’ pelo público, uma vez que fazia parte da equipa laranja (a equipa que foi eliminada por ter menos dinheiro) e entrou no leque de finalistas.

A reação à vitória do Dilema

Após vencer o programa, David Diamond fez questão de esclarecer: «Foi um jogo, não quis mal a ninguém. Difícil de jogar, mas quando eu digo o respeito, a educação e a verdade é no sentido de a minha verdade, o meu respeito e educação, porque eu não quis mal a ninguém. Portanto, se alguém se sentiu mal eu peço desculpa, mas isto foi um jogo».

Recorde aqui o percurso de David Diamond na casa do Dilema:

Quem é David Diamond?

56 anos, Porto

David Diamond nasceu no Porto, numa família numerosa e rodeado de mulheres. Empresário de sucesso, encontra na família a sua razão de viver. Entra neste desafio com a filha, Mafalda Diamond, mas assume que vem para viver a experiência a 100%, mesmo que seja preciso chocar de frente com a filha! Descreve-se como uma pessoa lutadora.