David Diamond grava o primeiro vídeo para os seguidores, ao lado do cheque: «Só para dizer que...»

Dois dias após a vitória do Dilema, David Diamond recorreu pela primeira vez às redes sociais para deixar a primeira mensagem especial aos seus apoiantes.

Num vídeo que gravou para as stories da sua conta pessoal de instagram, esta terça-feira, dia 10 de setembro, David escreveu: «Ontem à noite gravei este pequeno vídeo para vocês mas só agora é que tive um tempinho para vir aqui! Não tenho mesmo palavras para agradecer todo o apoio e carinho que recebi. E sempre com a minha verdade, respeito e educação».

Ao lado do cheque de 48.885€ afirmou: «Olá a todas, olá a todos, muito obrigado. Acabei de chegar de Lisboa, um dia extenuante, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. Ainda não consegui ver as coisas todas, mas vou ver e depois vou responder, vou tentar responder, vou tentar ver o que é que se passa“, começou por dizer.

«Só para dizer que, realmente, é uma coisa inédita, nunca vivi uma coisa assim, estou cansadíssimo, não consegui dormir ainda, vou ver se consigo dormir hoje, e muito obrigado mais uma vez do fundo do meu coração com a minha verdade, o meu respeito e a minha educação. Puseram-me isto aqui em casa, fizeram-me assim uma decoração, obrigado, beijinhos», terminou.

Veja aqui:

Relembre ainda a conversa do vencedor com Manuel Luís Goucha...

O Dilema terminou com a grande vitória de David Diamond. Ontem, dia 9 de setembro de 2024, chegou a hora de dar a sua primeira entrevista depois do final do programa, no programa das tardes da TVI, «Goucha».

Foi ao falar do jogo que implementou na casa e da relação que tinha com os colegas, que David aproveitou para esclarecer um boato que circulou dentro do programa, devido a uma história que partilhou na casa, sobre algo trágico que aconteceu na sua família: «Um ato irrefletido tirou a vida a uma criança de nove anos».

«O jogo mudou para mim sem eu saber (...) Estava a ser julgado sem saber que estava a ser julgado», explicou David, defendendo que tudo não passou de um mal entendido.

Perceba tudo:

Recordando o momento em que foi revelado o seu nome como o grande vencedor, recebendo o cheque com o valor de quase 50 mil euros, Manuel Luís Goucha questionou David Diamond sobre o comportamento dos outros concorrentes do programa, ao saberem da sua vitória: «A maior parte dos participantes estava lá ontem e nem sequer se levantaram para lhe ir dar um abraço no momento da vitória». O apresentador rapidamente acrescentou: «Com certeza não estaria à espera da hipocrisia dos outros concorrentes»

David explicou que houve quem fosse ter cosigo, mas que não esperava outra reação por parte dos ex-colegas de casa, recordando uma história que aconteceu dentro do jogo, em que surgiu um boato sobre si que o levou a ser julgado sem saber que estava a ser julgado, provocando uma grande viragem no jogo.

Fazendo agora o balanço da sua experiência na casa, em que a sua forma de jogar com os colegas muito deu que falar, Manuel Luís Goucha questionou David: «Sentiu-se ofendido alguma vez?» O vencedor respondeu, de forma direta: «Senti, claro que senti».

David defende que todas as acusações, ou estratégias de jogo que dirigiu aos restantes participantes, não passavam disso mesmo: Jogo. Apenas pegava com aquilo que vinha a jogo, como sempre disse dentro da casa, não tendo nada sido feito a nível pessoal.

Sobre o jogo Manuel Luís Goucha ainda confrontou David Diamond sobre algumas polémicas, de forma bastante frontal: «É racista? É homofóbico? É xenófobo».

O vencedor do Dilema reagiu a todas as acusações: