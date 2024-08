Na Emissão Especial do Dilema desta segunda-feira, 19 de agosto, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana.

Hoje, dia 21 de agosto, conhecemos o primeiro concorrente salvo da semana:

David Diamond

Em risco de sair da casa estão: Igor Marchesi, Bernardina Brito ou Nelson Lisboa.

Relembre-se de que as votações são para salvar e vote no seu preferido para o manter na casa do Dilema.

Vote na app ou ligue:

IGOR MARCHESI: 761 200 210

BERNARDINA BRITO: 761 200 202

NELSON LISBOA: 761 200 213