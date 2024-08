David Diamond riposta contra Bernardina Brito: «Há quem lute para perder peso, eu posso entrar por aí»

Na sequência de mais uma dinâmica do Dilema, Bernardina Brito e David Diamond envolveram-se num novo e tenso bate-boca que começou com simples acusações: «Mega planta», atirava Diamond aos gritos a Bernardina, enquanto esta ripostava com «mentiroso». «Sou um grande jogador deste concurso e tu não és», fez questão de deixar claro David Diamond indo até mais longe: «11 anos a ser regada e não vai a lado nenhum». Bernardina respondeu sem hesitar: «Por norma o que chamamos aos outros é o que vemos no espelho».

A troca de acusações já ia longa, mas nenhum dos dois conseguia colocar um ponto final. «Coitaditos… fracos», atirava David Diamond contra o sofá da equipa roxa, onde Bernardina e Igor Marchesi o iam criticando. «É tão básica que só trata da roupa na casa», atirou Diamond contra Bernardina, criticando ainda a forma como o estendal estava.

«Podias ser uma pessoa mais generosa e visto que passas a vida deitado ao sol, deitas-te no pezinho do estendal para os segurares», atirou Bernardina contra o rival, ao que Igor Marchesi rematou: «Pelo menos serve para alguma coisa o peso». David Diamond não se deixa ficar e começa: «Se entrarmos por aí… Há quem lute para perder peso, eu posso entrar por aí», referindo-se à jornada de Bernardina Brito para perder peso. Igor Marchesi não deixou passar a frase e comentou que o rival se teria calado a tempo de não dar outro «tiro no pé».