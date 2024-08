Machista e homofóbico? David Diamond confronta Igor e Bernardina com assuntos polémicos e põe tudo em pratos limpos!

«Falta de classe, elegância, noção, dignidade, respeito» Márcia Soares arrasa comportamento dos concorrentes do Dilema

Beatriz Prates esclarece encontro com Diogo Marcelino: «Não me pronunciei até então para falar disto hoje...»

Beatriz Prates quebra o gelo e explica o 'motivo familiar' que levou à desistência: «A partir do momento em que a minha mãe não está bem, largo tudo»

No Dilema, durante uma dinâmica de grupo, os concorrentes foram desafiados a escolher duas pessoas que excluiriam do seu ‘mundo ideal’ e justificar as suas escolhas.

David entrega o ogre a Bernardina e Igor

«No meu mundo real eu tenho a minha verdade e vou expo-la», começou por explicar David Diamond.

O concorrente recorda que foi acusado de homofobia e machismo pelos colegas.

Em relação ao machismo, David Diamond dirige-se a Igor: «Eu vou-te explicar o que é uma frase machista…».

David Diamond recordou um comentário que Igor Marchesi fez a Daniela Santos: «Daniela cozinhas muito bem, já podes deixar o teu emprego e ir para casa cozinhar».

Igor justificou o seu comentário a David: «A Daniela é minha amiga e eu sei o quanto ela lutou para ter a liberdade dela. Por isso, eu tenho liberdade de brincar com ela».

David Diamond confronta Bernardina Brito sobre comentário polémico

David Diamond confrontou Bernardina sobre um comentário que fez na noite anterior em relação a Nélson Lisboa. David acusou a colega de ser homofóbica pela “piada” que esta fez a Nelson.

«Tu és das pessoas mais cromas que eu já vi num reality show», reagiu Bernardina.

A concorrente reforça que o seu comentário em relação a Nelson foi na brincadeira e revela que já esclareceu com o colega. David responde que os seus comentários também foram na brincadeira.