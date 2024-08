Verniz estalou! Bernardina Brito e Marie em forte discussão com David Diamond: «Nós somos mulheres, podemos fazer o que quisermos!»

Daniela Ventura causa «mau ambiente» durante a festa e acaba em forte discussão com David Maurício: «Não tenho paciência!»

Conversa entre David Maurício e Daniela Ventura acaba em discussão: «Paras de te sentir mal com outras mulheres em vez de ser comigo?»

Daniela Ventura reage a acusações de Daniela Santos: «O que se passa aqui é o vosso preconceito do Big Brother»

Esta tarde, os concorrentes reuniram-se na sala para mais uma dinâmica: ‘qual dos concorrentes já não têm paciência?’. A dinâmica gerou várias discussões.

Tudo começou quando David Diamond acusou Bernardina Brito por usar muitos palavrões e por não saber jogar, justificando que esse é um dos motivos por não conseguir ganhar um prémio num reality show: «És uma má jogadora», atirou David a Bernardina.

Bernardina Brito reagiu às acusações de David Diamond frisando que tem «muito orgulho nos palavrões» que usa. A concorrente realçou ainda que já «não tem paciência» para David Diamond e que se «está a enterrar a ele próprio» no jogo.

David Diamond acusou Bernardina Brito por ter dançado no chão de forma mais sensual e Marie saiu em defesa da colega: «Ela não está a infringir com o espaço de ninguém!». David Diamond acusou Marie por o ter faltado ao respeito com uma acusação que fez. Marie ripostou: «Nós somos mulheres, podemos fazer o que quisermos! (...) David roça-te nas paredes se quiseres!».

Passado, David Diamond atirou a Marie: «Mas quem é que tu achas para me dizeres para roçar nas paredes? (...) Estás a perder o bom senso!».

O clima azedou entre David Diamond e Bernardina Brito enquanto os dois levantavam o tom de voz um com o outro. «A minha honra não é posta em causa! O que tu fazes eu não faço!», atirou David. No meio da discussão, Nelson Lisboa tapa os ouvidos enquanto estava tudo aos berros.